Feyenoord mikt op twee extra oefenduels in Oostenrijk

Feyenoord wil in de laatste week van augustus twee oefenduels spelen tegen Hamburger SV en Arminia Bielefeld. Als de ontwikkelingen rondom het coronavirus het toelaten zal Feyenoord de twee duels afwerken in het Oostenrijkse Kufstein.

De wedstrijden maken deel uit van een toernooi om de Helden Cup. De vierde deelnemer aan het toernooi in de voorbereiding is VfB Stuttgart, maar die ploeg zal niet in actie komen tegen de Rotterdammers.

Voordat het zover is speelt Feyenoord eerst komende zaterdag nog twee duels van twee keer een half uur tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg.