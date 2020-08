Cafégangers mishandelen boa's in Rotterdam-Feijenoord

Een groep van achttien boa’s en agenten is vrijdagavond belaagd in Rotterdam-Feijenoord. Drie buitengewoon opsporingsambtenaren wilden iemand aanhouden, die op een gestolen scooter reed. Toen ze de man in de boeien wilden slaan, kwamen ongeveer veertig cafégangers naar buiten rennen. De boa's werden geslagen, geschopt, geduwd, bespuugd en uitgescholden.

De boa's in het nauw drukten op een noodknop en kregen daarna hulp van vier agenten en elf andere boa's. "Iemand sprong tussen ons en de cafégangers, waardoor wij de man alsnog konden aanhouden", vertelt Sharon de Zoete, een van de belaagde boa's.

Een aantal collega’s raakte gewond bij de belaging en is behandeld in een ambulance. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De Zoete: "Ik heb wel gehoord dat er nog iemand naar een arts gaat om zich te laten controleren. Maar het is vooral een mentale tik die we hebben opgelopen. Je denkt toch: hoe had dit af kunnen lopen?"

Zelf heeft ze last van een zere rug en een pijnlijk scheenbeen. "Je staat onder stress, daar krijg je soms al spierpijn van", vertelt ze. "En we werden ook veel geduwd."

Pepperspray

Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond, zegt dat het tussen de één en vier minuten duurde voordat de boa's hulp kregen. "Dat is op zich snel, maar dan is het kwaad al geschied."

Hij benadrukt dat de opsporingsambtenaren zichzelf de eerste minuten van een incident moeten kunnen redden, maar daarvoor geen middelen hebben. Kuin pleit dan ook al enige tijd voor een wapenstok en pepperspray voor boa's.

De Zoete zegt dat een wapenstok in deze situatie geholpen zou hebben. "Daarmee kun je toch afstand en een veilige werkomgeving creëren."

Naast de bestuurder van de gestolen scooter zijn ook twee van de belagers opgepakt, vanwege het spugen en slaan van een boa. Een van hen, een 17-jarige Rotterdammer, bleek tijdens zijn fouillering in het bezit van een bodycam van een van de boa's. Hij zit nog vast.