Horeca-expert hekelt onduidelijke regels en houding van ondernemers: 'Er kan en mag te veel'

In gesprek met horeca-expert Gijsbregt Brouwer over de coronaregels

"Er kan en mag te veel. Dat is altijd de kracht geweest van de horeca, maar nu mag er wel iets meer duidelijkheid zijn", vertelt horeca-expert Gijsbregt Brouwer. Hij is bang dat er in het najaar veel restaurants en cafés omvallen, als er niets verandert in het beleid van de overheid, maar ook bij de houding van de branche en de klanten.

Brouwer ziet er een zogenaamd jojo-effect in. "Toen in juni de horeca weer open mocht, kon je wachten tot er weer dingen zouden gaan gebeuren waardoor er weer een stapje terug gezet zou moeten worden", zegt de horeca-expert op Radio Rijnmond. "Dit is een eerste teken aan de wand. Dat doet heel veel pijn, bij de ondernemers en bij de vaste gasten."

Het aanscherpen van het beleid heeft volgens hem niet alleen te maken met het aantal besmettingen, maar ook met onduidelijke regels in de horeca. "Het vreemde vond ik dat er in juli opeens niet meer geregistreerd hoefde te worden. Ik vond het raar dat dat zo snel werd opgeheven."

'Er kan en mag te veel'

Brouwer vindt dat het beleid voor de horeca niet alleen over afstraffen moet gaan. De overheid zou meer moeten meedenken hoe het wél zou moeten. "Er gaat heel veel pijn komen in de horeca. Straks in oktober gaan er zaken en ondernemers omvallen als de mussen niet meer van de daken vallen." Eventueel zou de overheid ook financieel mee kunnen denken in het geval een zaak twee weken dicht moet in geval van besmettingen. "Zodat ook die dwang om zo snel mogelijk open te gaan er niet is."

De horecakenner ziet dat mensen huiveriger worden om naar de horeca te gaan. "Dat zagen we in juni en juli ook al. Het was niet ineens weer vol, zeker binnen niet", zegt Brouwer. "Vergis je niet, de nachthoreca is dicht, er zijn nog steeds geen evenementen. De horeca draait nog maar halve kracht."

Mede daarom verwacht hij wat van de overheid, maar ook van de horeca zelf. De branche moet zichzelf goed presenteren en laten zien dat het veilig is. "Dat gebeurt op dit moment niet genoeg. Er kan en mag te veel, elke ondernemer vult het op zijn eigen manier in. Dat is altijd de kracht geweest van de horeca. Je kon altijd naar de kroeg die het best bij jou paste, maar nu mag er wel wat meer duidelijkheid zijn. Zoals een registratie, maar misschien ook wel het gebruik van mondkapjes."