In de haven van Rhoon is zondagmiddag een zeehond gespot. Het dier is te zien tussen de boten in de haven aan de Oude Maas in Rhoon.

Het is niet de eerste keer dat een zeehond in een druk gebied te zien is. De dieren zwemmen vaker in de regio, maar dat is meestal niet in de Maas of Oude Maas. Eerder werden zeehonden gespot in de Haringvliet en in het Grevelingenmeer.