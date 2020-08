Haventeam pikt foute truckers, lekkende containers en illegale slapers er zo uit

Boa Bianca Schotte is gemeentelijk handhaver in de Rotterdamse haven.

Slechts acht boa's zijn actief in de Rotterdamse haven. Ze zorgen voor de leefbaarheid in het 40 kilometer lange havengebied. Bianca Schotte is een van die acht gemeentelijke handhavers. Onze verslaggever liep met haar mee tijdens een avonddienst.

Of die auto niet weggehaald kan worden, vraagt een vrachtwagenchauffeur die net van Truckparking Waalhaven af komt lopen. Hij vindt de rode personenauto hinderlijk in de weg staan zo vlak bij de uitgang, en daarin kan Bianca de man geen ongelijk geven. "Het is best krap hier, zeker als je een draai met je vrachtwagen wil maken, dus dit is niet handig."

Het kenteken van de auto wordt door collega Oladela Akpata opgezocht in een online-computersysteem. De wagen blijkt op naam van een havenbedrijf te staan. Bianca en haar collega besluiten het dit keer bij een waarschuwing te laten. "Zodat deze werknemer de volgende keer beter oplet", zegt Bianca. De bon rolt uit haar kleine mobiele printer, waarna ze hem onder de ruitenwisser van de auto stopt.

Tekst gaat verder onder de video



We lopen door naar Truckparking Waalhaven. Zo aan het einde van de middag is het nog rustig, met slechts een paar geparkeerde vrachtwagens met Oost-Europese kentekens. De chauffeurs zitten in de cabine, of staan onder de douche in de centrale ruimte.

De twee handhavers lopen op hun gemak rond, groeten her en der wat mannen of worden zelf in gebrekkig Engels aangesproken. "We controleren nu alleen of de chauffeurs zich aan de anderhalvemetermaatregel houden, maar ik zie maar weinig onregelmatigheden. Onze aanwezigheid is dus vooral preventief en ter ondersteuning van de beheerder. Wij schrijven hier zelf geen bonnen uit."

Taken en bevoegdheden

Mochten er toch zaken zijn die niet door de beugel kunnen, dan schakelen de handhavers de zeehavenpolitie of de douane in. "Die samenwerking loopt heel goed en ze zijn vaak snel ter plekke. Als er kwesties spelen, gaat het vaak om teveel alcoholgebruik of overlast."

De belangrijkste rol van het Haventeam is de leefbaarheid van de haven en bereikbaarheid in stand te houden. Het team controleert op de naleving van de wet- en regelgeving in het immense havengebied.

Foutparkeerders, autowrakken, milieudelicten, de rijtijdenwet: het zijn allemaal zaken waar ze zich mee bezig houden. "We zijn er niet op uit om ondernemers of chauffeurs te pesten. We zijn vooral gastheer en proberen naar een gezamenlijke oplossing te zoeken, maar soms kan je niet anders dan hard optreden."

De handhavers

Als we weer in de auto willen stappen, zien de boa's een vrachtwagen op de openbare weg staan. Hij neemt overdwars enkele parkeerplekken van personenauto's in beslag. Dat is niet de bedoeling en dat wordt de chauffeur duidelijk gemaakt.

Hij protesteert: volgens de rijtijdenwet mag hij niet verder en moet hij nog vier minuten rust nemen. "Langs de snelweg was geen plek volgens deze Nederlandse chauffeur, omdat die buitenlanders daar altijd parkeren", moppert hij.

De discussie die daarop volgt neemt precies vier minuten in beslag, waardoor hij er met een waarschuwing vanaf komt. Bianca: "We noteren nu alleen uw kenteken, maar volgende keer volgt wel een boete." Hij haalt zijn schouders op, want die boete is goedkoper dan een bekeuring bij overtreding van de rijtijdenwet, en dat risico nemen de meeste beroepschauffeurs voor lief.

Tekst gaat verder onder de video



Dan rijden we door naar de Sluisjesdijk, waar op de kop aan de waterkant de vissers hun hengels hebben uitgegooid. "Ook hier is het nu rustig, maar 's avonds hangen hier veel jongeren die voor overlast zorgen en hun lachgaspatronen achter laten."

Sluisjesdijk

De omgeving van Sluisjesdijk krijgt extra aandacht van de handhavers en zeehavenpolitie, omdat er zaken gebeuren die niet volgens het bestemmingsplan en de wet zijn toegestaan. "Wij zijn de ogen en oren voor de politie. Als we het vermoeden hebben dat hier iets niet klopt, schakelen we de stadsmarinier in en die doet dan verder onderzoek."

De sfeer in dit stukje haven is ook anders dan bij de grotere bedrijven. In de smalle zijstraatjes zijn vele kleinere garages gehuisvest. Met dit warme weer staan veel mensen buiten. "Anderhalve meter afstand houden blijkt hier vaak lastig", weet Bianca.

Dit keer valt het mee. Ze deelt complimentjes uit en steekt haar duim op ter goedkeuring. Maar als een van de bedrijfjes ziet dat we filmen, verandert de sfeer en vragen ze op hoge toon te stoppen. "Ze willen waarschijnlijk niet in beeld, en naar de reden daarvan kan ik slechts gissen."

De handhavers dragen een bodycam voor hun eigen veiligheid. "Het werkt vaak de-escalerend als ze zien dat we die camera dragen." En het werkt, ook nu: de mannen druipen af. Ik vraag Bianca naar de discussie rond de wapenstok en pepperspray, maar daar laat ze zich niet over uit. "Dat is niet aan mij."

Illegale overnachters

Iets verderop wordt ook weggedoken als we met de herkenbare Stadsbeheer-auto komen aanrijden. In een ogenschijnlijk leeg pand, staat de voordeur open en zien we achterin de gang een man schichtig weglopen. "Wij mogen niet naar binnen, maar vermoeden dat hier truckers illegaal overnachten. Dit geven we aan de zeehavenpolitie door en die zal verder onderzoek doen."

Tekst gaat verder onder de video



De diversiteit aan problemen, de ondermijningskwesties, het contact met de ondernemers en chauffeurs: het maakt de Waalhaven tot een interessante wijk voor Bianca. "Maar eigenlijk zijn dat alle wijken wel in de haven. Toch ga ik het liefst naar de Maasvlakte vanwege de combinatie van natuur en industrie. Ik ben een natuurmens en die flora en fauna vind ik gewoon geweldig."

Acht jaar werkt Bianca Schotte nu al in de Rotterdamse haven. Ze is van plan het nog jaren vol te houden. "Ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin en we hebben een superteam met elkaar."