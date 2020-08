Het weer van vandaag: warm en een (onweers)bui

Vandaag zijn er perioden met zon en vanochtend blijft het droog. In de loop van de middag ontstaat er plaatselijk een (stevige) regen- of onweersbui. Het wordt 24 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vanavond bestaat er eerst nog kans op een (onweers)bui, de nacht verloopt vrijwel droog met opklaringen. Het koelt af naar 16 graden.

Morgen opnieuw zonnige perioden en in de middag bestaat er kans op een bui, mogelijk met onweer. In de middag wordt het 22 of 23 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee matig tot vrij krachtig.

Vooruitzichten

Na morgen wordt het opnieuw tijdelijk warmer, maar het blijft wisselvallig. Tussen woensdagavond en donderdagochtend passeert een storing met regen- en onweersbuien. Ook op vrijdag en zaterdag valt er een enkele bui. Tussendoor laat de zon zich zien. In de middag wordt het rond 26 graden. In het weekend wordt het echt een stuk koeler.