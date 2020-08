Eurekaweek trapt af in aangepaste vorm

Sander Doude van Troostwijk vertelt over de Eurekaweek in aangepaste vorm

De Eurekaweek in 2017. Foto: Archief

De Eurekaweek, de officiële introductieweek voor nieuwe studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, is maandag gestart. Waar normaliter studenten in groten getale bij elkaar komen om de stad, de universiteit en de studentenverenigingen te leren kennen, gebeurt dat dit jaar in aangepaste vorm vanwege het coronavirus.

Een 'blended' Eurekaweek, noemt de organisatie het: een mix van online- en offline-activiteiten. Drie van de vier introductiedagen zijn volledig virtueel en één dag is fysiek. Studenten gaan dan picknicken, spelen een spel in de stad en bezoeken een informatiemarkt op de campus. Online is er een talkshow en worden verschillende activiteiten gehouden om elkaar beter te leren kennen.

"Helaas hebben we geen grote evenementen, maar het wordt nog wel een mooie introductie voor nieuwe studenten van de universiteit", zegt Sander Doude van Troostwijk van de Eurekaweek. "Ik ben allang blij dat we iets fysieks kunnen doen, dat is heel fijn voor de studenten. Maar ik denk dat ook digitaal veel mogelijkheden zijn om verenigingen te leren kennen."

De vierduizend deelnemers worden verdeeld over de vier dagen, waardoor iedereen één dag fysiek aanwezig kan zijn. De Erasmus Universiteit benadrukt dat iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM moet houden. Vermijd drukke plekken, houd 1,5 meter afstand en laat je ook bij milde klachten testen. De GGD plaatst maandag een coronatestbus op de campus om dat nog eenvoudiger te maken.



Studentenvereniging S.S.R. in Rotterdam is uitgesloten van de Eurekaweek. Enkele tientallen studenten blijken besmet met het coronavirus, na een vakantie naar de Griekse hoofdstad Athene.