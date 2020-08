Justitie: Oud-Beijerlander niet langer verdachte van goudroof Rotterdam

Redacteur Sjoerd Bootsma en advocaat Michiel Kuyp over de goudroof in Rotterdam

Met veel bombarie ramde de politie de voordeur van zijn woning in Oud-Beijerland open. Als een echte crimineel haalden agenten Ron Schouten half december uit zijn huis en voerden ze hem af. Na acht maanden onderzoek, kan het verdachtenbalkje van zijn voorhoofd. Hij had niet mogen worden aangemerkt als verdachte van de grote goudroof in Rotterdam, heeft justitie besloten.

De 62-jarige inwoner van de Hoeksche Waard werkte voor TOV Hazel, het bedrijf dat onder meer goud kocht en verkocht voor cliënten. De aangekochte edelmetalen werden vaak opgeslagen in de kluizen in hetzelfde HBU-pand aan de Coolsingel. Die kluizen werden beheerd door het bedrijf Safe Deposit Nederland.

Schouten handelde voor klanten. Hij was de schakel tussen verkoper en koper. In oktober 2019 kwam een alarmerend bericht van een koper in Duitsland. Het goud dat zou zijn gekocht, bleek geen goud te zijn.

Advocaat Michiel Kuyp doet het woord voor Schouten. Hij is nog steeds verbaasd over de gang van zaken. "Cliënt heeft direct na de ontdekking van de goudroof in oktober 2019 zelf contact gezocht met de Nederlandse politie en de roof gemeld. De politie had in eerste instantie niet eens interesse in de zaak. Dat juist híj ruim twee maanden later werd aangehouden, is onbegrijpelijk en kwalijk.”

'Vreselijke periode'

Volgens Kuyp was er geen enkele aanwijzing dat Ron Schouten bij de roof was betrokken. “Dat ziet het Openbaar Ministerie nu ook in. Cliënt heeft door deze zaak een vreselijke periode doorgemaakt en is blij dat het voor hem eindelijk is afgerond. Hij hoopt dat de daders spoedig zullen worden opgespoord."

Die daders zijn volgens justitie de voormalige eigenaren van Safe Deposit Nederland en TOV Hazel, de bazen van Schouten. Zij zouden nog steeds in Dubai verblijven.

Bij de goudroof is edelmetaal met een waarde van een bedrag tussen de 20 en de 40 miljoen gestolen. De diefstal is vermoedelijk gebeurd met hulp van binnenuit. Politie en justitie komen steeds verder in hun reconstructie. Zo staat inmiddels vast dat de twee hoofdverdachten beschikten over extra toegangspasjes tot de zwaarbewaakte kluizen.

Klant ontdekt verwisseling

Dan blijft de vraag wanneer ze hebben toegeslagen. Het vermoeden is dat de roof werd gepleegd voordat de mannen begin 2019 hun heil in Dubai zochten. Wanneer is onduidelijk, maar vaststaat dat de originele inhoud van de kluis is omgeruild. Deze ruil was blijkbaar zo goed, dat het verwisselen van het goud pas door de klant in oktober werd ontdekt.

Na die ontdekking duurde het nog even voordat de zaak was aangemeld bij de politie. Niet alleen was het onduidelijk waar de roof was gepleegd (in Nederland of Duitsland), ook hadden de eigenaren van Safe Deposit Nederland als mogelijke daders kennelijk geen behoefte om de politie op een spoor te zetten.

Het duurde uiteindelijk nog twee maanden alvorens de politie het HBU-pand aan de Coolsingel binnenviel. Tegelijkertijd werd Ron Schouten uit huis gehaald. Ten onrechte, blijkt nu. Voor alle schade die Schouten heeft geleden, begint advocaat Kuyp een procedure. Het gaat dan niet alleen om de dagen dat zijn cliënt vastzat, maar ook om de geleden materiële en immateriële schade.

De kluizen, eigendom van de pandeigenaar, zijn na het faillissement van Safe Deposit Nederland inmiddels door de curator leeggehaald. De inhoud is ondergebracht bij

De Nederlandse Kluis in Rotterdam.

Nieuwe baan

Ron Schouten heeft sinds maart een nieuwe baan in de handel in edelmetaal. Dat bedrijf zit, toevallig genoeg, in hetzelfde HBU-pand aan de Coolsingel.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat Schouten onschuldig is. In de brief aan advocaat Kuyp wordt het een sepot 01-besluit genoemd. Volgens de wet betekent dat 'dat iemand onschuldig is. Ook was hij met de kennis van nu bij het begin van het onderzoek nooit als verdachte aangemerkt. Dat neemt niet weg dat de aanvankelijke verdenking op goede gronden kan zijn gerezen.’