Ernst Kuipers: 'Reguliere zorg zoveel mogelijk doorzetten bij tweede coronagolf'

De reguliere zorg in het Erasmus MC doorzetten, bij een eventuele tweede golf van coronapatiënten. Dat streven heeft bestuursvoorzitter Ernst Kuipers, tevens voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Om dat goed te kunnen doen, hebben we nog wel een paar maanden nodig. Dus ik hoop dat het nog enige tijd duurt."

Ziekenhuizen in de regio schaalden in maart en april noodgedwongen de reguliere zorg af, omdat het aantal coronabesmettingen opliep. Veel operaties en afspraken op poliklinieken gingen daardoor niet door.

"Dat kun je één keer doen, maar dat moet niet een aantal keer per jaar gebeuren", zegt Kuipers. "We richten ons nu op het uitbreiden van de capaciteit, zodat we bij een eventuele tweede golf coronapatiënten kunnen opvangen én de reguliere zorg zoveel mogelijk kunnen doorzetten."

Ic-arts Diederik Gommers van Erasmus MC sprak eerder zijn zorgen uit over het toenemende aantal besmettingen. "Als de cijfers zoals die nu zijn zich voortzetten, dan komt er een tweede coronagolf in september en dat kunnen we niet aan", zei hij in het tv-programma Op1.



Kuipers deelt die zorgen, hoewel het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nog veel lager is dan in maart en april. "Als je kijkt vanaf begin juli, zie je per twee weken dat het aantal besmettingen is verdubbeld. Twee keer niks is niks, maar inmiddels zitten we in een rijtje dat als je die cijfers nog eens verdubbelt, we terug zijn op de getallen die we in maart en april hebben gehad."

De verdubbeling stopzetten

Hij roept mensen nog eens op om zich bij klachten te laten testen, om zo die verdubbeling stop te zetten. "Anders gaat het verkeerd en zijn veel rigoureuzere maatregelen nodig."

Kuipers erkent dat de langere wachttijden mensen niet echt uitnodigt om zich te laten testen. "Het betekent soms dat mensen 3, 4 of 5 dagen moeten wachten tussen dat eerste telefoontje voor een afspraak en de uiteindelijke uitslag. Al die tijd zitten mensen in quarantaine."

Ziekenhuis

Het aantal ziekenhuisopnames is nog zeker niet op het niveau van het voorjaar. Daardoor lijkt het waarschuwen om op te passen en je te laten testen, misschien tegenstrijdig. Toch is het heel belangrijk, zegt Kuipers.

"We weten dat er een belangrijke tijd zit tussen de besmetting en de eventuele ziekenhuisopname. In de eerste week na de besmetting hebben mensen doorgaans weinig klachten. In de tweede week wordt dat erger en aan het einde van die week nemen de klachten bij sommigen zodanig toe, dat zij ziekenhuishulp nodig hebben. De besmettingen van vandaag leiden tot de ziekenhuisopnames over twee weken."

Daarbij komt dat de helft van de besmette mensen onder de 40 jaar is. "Bij die mensen worden de klachten zelden zó ernstig, dat ze naar het ziekenhuis moeten. Maar diezelfde mensen gaan ook naar huis, komen in contact met (groot)ouders of gaan boodschappen doen. Ze kunnen dus wel anderen besmetten."

