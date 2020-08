Douane vindt voor 75 miljoen euro aan cocaïne tussen ananassen

De douane in de Rotterdamse haven heeft in de nacht van zondag op maandag duizend kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen en hebben bij elkaar een straatwaarde van 75 miljoen euro.

De container was afkomstig uit Costa Rica en was zaterdag aangekomen in Rotterdam, met een zeeschip uit Antwerpen.

De eindbestemming voor deze container was een bedrijf in Barendrecht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf vermoedelijk niets te maken met de smokkel. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Een dag eerder werd ook een container met drugs gevonden. Die kwam volgens het Openbaar Ministerie van hetzelfde schip. De douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie doen verder onderzoek.