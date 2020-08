Leefbaar-raadslid Van Schaik: 'Rotterdam verandert in een jungle'

"Rotterdam is een ware jungle aan de Maas aan het worden." Raadslid Benvenido van Schaik is klaar met het vele onkruid in de stad en eist actie van de gemeente.

Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen treft Van Schaik maandagochtend in Rotterdam-Hillegersberg, op de hoek van de Prins Bernhardkade en de Bergse Rechter Rottekade. "Als ik hier kijk dan zie je dat Rotterdam onder de huidige wethouder Wijbenga verandert in een jungle. Niet alleen hier, maar ook op de Straatweg, de Strevelsweg en van Hoek van Holland tot Nesselande. Dat is een heel slechte zaak", roept het raadslid van de oppositie over de VVD-wethouder.

"In de periode Eerdmans (de vorige wethouder Buitenruimte, van Leefbaar Rotterdam, red.) gaven wij in de regio nog het meeste geld uit aan onkruidbestrijding. Maar Wijbenga vond het nodig om dat allemaal in de prullenbak te gooien. Hij kon 35 miljoen bezuinigen, onder meer in het groenonderhoud in Rotterdam. Het is bizar, mensen kunnen nu niet op bankjes zitten omdat het groen te hoog staat. Mensen irriteren zich. Hier betalen ze hun belastingcenten niet voor."

Gevaarlijke situaties

Volgens Stadsbeheer is er ieder jaar tijdens de warme maanden sprake van onkruid in de stad. "Jaarlijks wordt dan ook tussen april/mei en september/oktober extra inzet gepleegd in de vorm van extra medewerkers en specifieke taken op het verwijderen van onkruid. Dat is dit jaar niet anders en de medewerkers van Stadsbeheer werken heel hard om het onkruid van de straten en stoepen weg te halen."

"Het warme voorjaar en de warmte in de afgelopen periode maakt dit wel lastiger, het onkruid groeit explosief. Als bewoners extreme overlast ondervinden of als zich gevaarlijke situaties voordoen door het onkruid, kunnen mensen een melding maken via 14010. Daar wordt dan direct op gereageerd.''

'Enorme bende'

"De gemeente zegt dat ze vier tot zes keer in heel Rotterdam het onkruid verwijderen", vervolgt Van Schaik. "Ik volg deze locatie al meer dan vier maanden en ik heb ze hier nog nooit iets weg zien halen. Het staat hier niet voor niets meters hoog. Doordat ze het groen niet weghalen, zien we ook dat bepaalde straten en rioolputten vastlopen omdat het groen tegen de stoepranden aanzit."

"Het is heel simpel: dit college moet eens stoppen met de tuktuk rondrijden en gewoon over de straat gaan wandelen om te zien wat voor enorme bende aan onkruid het is in Rotterdam. Het is een schande dat als je hier in Hillegersberg visite uit bijvoorbeeld Brabant uitnodigt, ze dan denken dat ze in het Kralingse Bos lopen."

Het hoogstaande onkruid is ook nog eens uitnodigend voor ongedierte, benadrukt Van Schaik. "Het is een rattenparadijs aan het worden. Van de Stadhuistuin tot aan de Bergse Rechter Rottekade, overal zien we steeds meer ratten verschijnen. Dat komt volgens de wethouder doordat we veel thuiszitten door corona en ze dus vaker zien lopen. Maar die wethouder moet een keer wat minder met zijn hybride BMW door de stad rijden, en zich wat meer gaan bemoeien met de buitenruimte in de stad. Dit gaat zo niet goed."