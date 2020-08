Maassluize 'coronahoester' krijgt taakstraf en contactverbod

Een 21-jarige man uit Maassluis heeft vorige week een werkstraf van zestig uur opgelegd gekregen, omdat hij met opzet in iemands gezicht hoestte. Dat bevestigt de rechtbank in Rotterdam maandag.

De man spuugde en hoestte op 18 mei met opzet in het gezicht van iemand in Maassluis. Hij zei vervolgens dat hij besmet was met het coronavirus. Een omstander maakte een foto van de man en werd vervolgens bedreigd door de verdachte.

Naast een taakstraf krijgt de Maassluizer een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken en een contactverbod van twee jaar. Het slachtoffer ontvangt 500 euro aan schadevergoeding.