GGD opent tweede coronatestlocatie in Zuid-Holland Zuid

De GGD neemt een tweede coronatestlocatie in gebruik in Zuid-Holland Zuid. Momenteel kunnen mensen met coronaklachten al worden getest in het Oranjepark in Dordrecht, maar daar komt nu een locatie in Gorinchem bij.

De teststraat aan de Franklinweg, bij Evenementenhal Gorinchem, gaat dinsdag open. Het gaat voorlopig om één teststraat, die alleen in de ochtenden geopend is. In Dordrecht zijn vier teststraten op dezelfde locatie beschikbaar.

Mensen met klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk kunnen via de website van de Rijksoverheid of via het speciale telefoonnummer 0800-1202 een afspraak maken om zich te laten testen op het coronavirus.