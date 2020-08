Podcast: 'Feyenoord moet met Senesi niet dezelfde fout maken als met Jørgensen'

Al teveel woorden worden in de FC Rijnmond Podcast niet vuilgemaakt aan Feyenoord-FC Twente. Wel gaat over het Mark Diemers, Tom Beugelsdijk en waar Feyenoord de prioriteiten moet leggen op de transfermarkt.

Sinclair Bischop en Dennis van Eersel praten met presentator Frank Stout over deze onderwerpen. Bischop is duidelijk: Bij een bod van 20 miljoen op Marcos Senesi moet Feyenoord serieus overwegen om hem te verkopen, zodat je op die manier het bedrag kan herinvesteren. Van Eersel legt uit dat Feyenoord hoger in de boom zit voor hun Argentijnse verdediger. Dit en veel meer hoor je in de FC Rijnmond Podcast.

