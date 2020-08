Bovenleiding van tram klapt en belandt op auto

Een bovenleiding van de tram is maandagmiddag geklapt en op een auto gevallen in Rotterdam-Blijdorp. Een groot gebied rondom de Statenweg is afgezet, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten.

Deze tramroute wordt nauwelijks gebruikt, zegt de RET. Er hoeft dan ook geen omleidingsroute voor de trams te worden ingesteld. Wel geldt vanwege de afzetting een omleiding voor bussen op lijn 40. Die slaan de haltes Bentinckplein en Diergaarde Blijdorp over.

De vervoersmaatschappij is momenteel bezig de stroom van de leiding af te halen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of iemand gewond is geraakt.