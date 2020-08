Rotterdams raadslid Ellen Verkoelen grijpt naast lijsttrekkerschap 50Plus

Het Rotterdams raadslid Ellen Verkoelen wordt niet landelijk lijsttrekker van 50Plus. Het bestuur van de partij schuift Liane den Haan, de huidige directeur van ouderenorganisatie ANBO, naar voren. Dat is maandagmiddag in Den Haag door voorzitter Jan Nagel bekendgemaakt.

De partij is op zoek naar een opvolger van Henk Krol, de oprichter van de partij, die een nieuwe partij begint in de Tweede Kamer. Verkoelen was één van de vier laatste kandidaten voor de vacature.



"Het is een verrassende keuze", reageert Verkoelen op de voordracht van Den Haan. "Het is wel een boegbeeld in de ouderenwereld."

'Jammer, geen debat'

Ze hoorde een halfuur voor de bekendmaking dat de keuze niet op haar was gevallen. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere gesprekken gehad. Ik vind het jammer dat er geen debat tussen de laatste vier kandidaten wordt gehouden. Een debat vind ik meer bij een ledenbeweging horen. Dan kan een ieder zijn keuze maken. Nu zullen veel mensen de voordracht van het bestuur volgen."

Ellen Verkoelen had zich al eerder kandidaat gesteld voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Toen de crisis na het vertrek van Henk Krol ontstond, voelde ze de roep om de partij uit de brand te helpen.

"Daarmee stond ik wel voor een waanzinnig dilemma, want ik doe het werk in Rotterdam ook met veel plezier. Daar ga ik nu dus mee verder", kijkt Verkoelen weer strijdbaar vooruit op het einde van het reces van de Rotterdamse raad.