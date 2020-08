RET stopt met inzet buurtbus

De RET stopt voorlopig met het rijden met de kleinere bussen, zoals de buurtbus. Er moet meer onderzoek gedaan worden of het rijden met die bussen wel coronaproof is.

Volgens de RET zijn de chauffeurs goed afgeschermd. In de bussen zijn twee maanden geleden spatschermen geplaatst. Maar onderzoeksorganisatie TNO zegt dat aanvullend onderzoek nodig is om te kunnen stellen dat de bussen veilig zijn. De RET laat weten dat geen coronagevallen bekend zijn die in verband te brengen zijn met het rijden met de buurtbus.

Maandagochtend was er nog geen wolkje aan de lucht toen een Rijnmondverslaggever mee reed met de bus. Dat blijkt nu het laatste ritje te zijn.

De RET zegt uit voorzorg de kleinere bussen uit de dienstregeling te nemen. De buurtbus komt op plekken waar nauwelijks openbaar vervoer komt. Vooral ouderen en scholieren maken gebruik van de bus.

Het uit de dienstregeling halen van de bussen is een voorlopige maatregel. Mogelijk komen de bussen later weer te rijden.