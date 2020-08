Explosie vernielt raam van kapperszaak in Rotterdam-West

Tijdens onze werkzaamheden op de Spaanse bocht afgelopen nacht hoorde wij een enorme knal. Iets later werden wij verzocht te gaan naar de Tjalklaan. Hier aangekomen zagen wij dat het plaats delict keurig was afgezet en hebben wij eerst het advies gegeven om het TEV (Team Explosieve Verkenning) te laten komen voor een eerste onderzoek. >NvWHeeft u meer informatie over dit incident dan horen wij dat heel graag. Bel met 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000. Waardevolle informatie of sterke vermoedens kunt u ook strikt vertrouwelijk melden via Team Criminele Inlichtingen, 079 - 3458999#Rotterdam #FO