Excelsior ziet zichzelf niet als titelkandidaat

Excelsior bereidde zich afgelopen week traditioneel in Delden voor op de start van de competitie. Voor de 21ste keer op rij waren de Kralingers in Overijssel te gast in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Over twee weken is de start in de Keuken Kampioen divisie en Excelsior denkt klaar te zijn voor het begin van de competitie.