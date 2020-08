FC Rijnmond: 'Feyenoord is er op achteruit gegaan'

In FC Rijnmond werd uiteraard gesproken over Feyenoord-FC Twente (0-0). “Een nietszeggende wedstrijd”, volgens Rob Jacobs. “Maar ik heb het idee dat Feyenoord er op achteruit is gegaan.”

Na afloop riep Dick Advocaat dat Feyenoord echt nog versterkingen nodig heeft. Spelers als Karsdorp, Tapia, Van der Heijden, Vermeer, Ayoub en Ozyakup zijn vertrokken en volgens Advocaat kunnen Linssen, Diemers en Conteh dat niet geheel compenseren. Geert den Ouden snapt de trainer van Feyenoord wel. “Advocaat overdreef een beetje, want het klopt niet dat ze er maar twee bij hebben gekregen, zoals hij zei. Maar ze zijn best wat kwijt geraakt. Karsdorp in goeden doen is een goede speler voor Feyenoord. Bryan Linssen vind ik een goede speler, maar Mark Diemers moeten we nog afwachten…”

Feyenoord op achteruit

Jacobs is wel gecharmeerd van Diemers, al kan de oud-trainer nog niks zeggen of hij wel of niet past bij Feyenoord. “Ik heb eerder het idee dat ze er op achteruit zijn gegaan. De verhouding is scheef. Er zijn er te weinig die het niveau van Feyenoord aankunnen.” Presentator Bart Nolles werpt de naam op van Jonathan de Guzman, die vorig seizoen speelde bij Eintracht Frankfurt. “Zou ik direct doen”, reageert Jacobs. Den Ouden is het eens met hem. “Hij heeft een periode gehad, waarin hij het prima heeft gedaan bij Frankfurt. Dan moet je het niveau van Feyenoord ook aankunnen.”

Beugelsdijk groot risico

Naast de twee corona-gevallen bij Sparta werd er ook gesproken over de komst van Tom Beugelsdijk. De analisten hebben hun vraagtekens of het icoon van ADO Den Haag een meerwaarde is op het Kasteel. “Vroeger had je Rinus Terlouw en Hans Eijkenbroek bij Sparta. Die schopten je lachend in tweeën. Echte winnaars. Maar is Beugelsdijk dat ook? Hij heeft met ADO vorig jaar nauwelijks gewonnen. Het is een groot risico van Sparta. Er staat wel wat, maar dat is ook direct het enige. Hij is echt een leuke jongen, maar als je geen partij wint, word je ook een stuk minder leuk”, aldus Jacobs.

Den Ouden: “Beugelsdijk kan een aanjager zijn, maar iedereen weet ook dat hij niet de beste speler van Sparta wordt. Dus het is een beetje een risico van ze. Als hij zo doorgaat als vorig seizoen, gaat hij toch een keer of zes geschorst worden.”