Corona steekt Eurekaweek in een sober jasje

De Eurekaweek, de officiële introductieweek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is weer van start gegaan. Normaal gesproken komen eerstejaars studenten voor het begin van het academisch jaar in groten getale samen om elkaar, de universiteit en de stad te leren kennen, maar het coronavirus steekt daar dit jaar een stokje voor.

"We komen dit jaar één dag fysiek samen in plaats van vier dagen en we hebben drie dagen een online programma", zegt Sander Doude van Troostwijk, organisator van de Eurekaweek.



Het lijkt heel sneu voor deze eerstejaars studenten dat de introductieweek dit jaar zo uitgekleed wordt, maar Doude van Troostwijk denkt dat dat wel meevalt: "Ik denk dat de studenten al heel blij zijn dat er één fysieke dag is. Het zijn natuurlijk studenten die ook al geen eindexamenreis hebben gehad of eindexamenfeestjes hebben mee kunnen maken. Het feit dat er iets zoals dit georganiseerd kan worden, vinden ze al heel erg tof."

Veel eerstejaars zijn het met Doude van Troostwijk eens. "Tot nu toe is het heel erg gezellig. Natuurlijk is het jammer dat het allemaal wat minder fysiek is dan de afgelopen jaren, maar wel leuk dat we nog één fysieke dag kunnen hebben", zegt een aanwezige student.

Een andere eerstejaars vult aan: "Het is supergezellig en iedereen is heel aardig en heeft er zin in. Het is superleuk om hier te zijn."

Rustig en geen alcohol

Dat het toch wel erg rustig is op de campus, erkent ook organisator Doude van Troostwijk. "Dat moet ook om het virus in te dammen. Vandaar dat er nu veel minder mensen rondlopen dan gebruikelijk op een informatiemarkt van de Eurekaweek."

Maar dat blijkt geen gebrek aan interesse bij studenten. Er hebben zich volgens de organisatie meer mensen ingeschreven voor de introductieweek dan vorig jaar. "We moeten alleen nu veel meer spreiden, dus lijkt het alsof er minder deelnemers zijn dan normaal", legt Doude van Troostwijk uit.

Het belangrijkste doel van de Eurekaweek is elkaar leren kennen. Overdag op de informatiemarkt en 's avonds met een drankje in de stad. Alcohol is dit jaar op de campus niet te krijgen. "Wij adviseren onze deelnemers om na het programma naar huis te gaan. Het is namelijk een vermoeiende dag. Maar willen ze daarna met een groepje nog op een terrasje gaan zitten, kan dat natuurlijk. Maar dan wel op anderhalve meter."