Havenbaas mag als enthousiast sportduiker meekijken bij kade-inspecties

Castelein is er klaar voor in zijn duikpak

Allard Castelein kun je uittekenen in driedelig grijs met stropdas. Toch blijkt de hoogste baas van Havenbedrijf Rotterdam ook graag een ander pak te dragen: een duikpak. Van een duik in het Rotterdamse water is het vreemd genoeg nooit gekomen. Daarom ging hij maar wat graag in op de uitnodiging van duik- en bergingsbedrijf W. Smit om mee te kijken bij een onderwaterinspectie van de kademuren.

Hij heeft er zin in, zegt Castelein zodra hij in de Scheurhaven aankomt. Maar eenmaal in het donkere duikpak van Smit, praat hij wel anders. "Dit pak is warm."

De CEO is een fervent sportduiker en zoekt regelmatig met zijn kinderen de onderwaterwereld op. "Het is een ontzettend fijne manier om de mooie natuur onder water te zien. Je bent één met jezelf, in alle rust. Het is een soort zen moment. Het was een lang gekoesterde wens om ook eens hier in Rotterdam te duiken."

De biodiversiteit, de natuur en de kwaliteit van het water is hier volgens de CEO 'echt goed'. "Dat zie je aan de vele vissen en de hele flora en fauna in het

havencomplex: van zeehondjes tot ander onderwaterleven. Maar ik ben hier nu vooral voor de kademuren, de integriteit en het goede werk van deze professionele duikers."

Duizenden kilometers kade

Het havencomplex bevat duizenden kilometers kade, die onder water geïnspecteerd worden door duikers. "Dat is nodig, want de haven moet blijven functioneren. Alle papieren voor deze duik zijn in orde, maar ik ga niet zelf inspecteren; ik kijk alleen mee."

Castelein zet de gele duikhelm op, loopt naar het trappetje van de boot die ligt aangemeerd bij de loswal op de Landtong van Rozenburg, en springt

rechtop het water in. Een bescheiden plons klinkt. "Dat doet-ie goed," zegt Maurice Krul, directeur van duik- en bergingsbedrijf W. Smit.

De gastheer ziet toe hoe zijn medewerker de directeur van het Havenbedrijf begeleidt tijdens zijn eerste duik in het Rotterdamse water. "Hij is iets te licht, daarom krijgt hij er een beetje lood bij, anders blijft hij aan het oppervlakte dobberen. We willen liever naar drie, vier meter diep want dan heeft hij nog goed zicht."

Niet voor verrassingen staan

Krul en zijn medewerkers worden door Havenbedrijf Rotterdam ingehuurd om de kades te inspecteren op basis van een inspectieprotocol. "Periodiek worden alle kades gecontroleerd op openingen en deformaties. Daardoor staat het Havenbedrijf nooit voor verrassingen qua onderhoud of grote reparaties, want het wordt altijd goed bijgehouden."

Tijdens de inspectie kijken twee medewerkers via schermpjes mee met de mannen onder water. Ze kunnen met de duikers communiceren. We horen Castelein vertellen dat hij krabbetjes en oesters heeft ontdekt.

Hij spreekt onder water zijn waardering uit over het werk van de duikers. "Ik krijg nu een beetje een idee hoe zwaar dit werk moet zijn, met die zware bepakking aan je lijf, terwijl je ondertussen jezelf ook probeert te oriënteren."

Onderwater robots

Maurice Krul vertelt dat hij naast duikers ook onderwaterrobots inzet bij kade-inspecties. "We laten altijd eerst de robot bekijken of het gevaarlijk is. Ook bij grote stukken kade-inspecties is een onderwater robot ideaal. Maar de visuele inspecties, het kunnen meten, aanraken en interpreteren, daar kan geen robot tegenop."



Na een kleine drie kwartier komt Castelein weer boven water. "Zo, weer verse zuurstof", klinkt het opgelucht als hij de gele helm afzet. "Mooi vak dit en de kades liggen er goed bij." En heeft hij nog bijvangst zoals verdachte pakketjes met drugs kunnen ontdekken? "Nee, gelukkig niet, want daar willen we minder van in de Rotterdamse haven."



En dat grijze pak? Dat blijft toch zijn voorkeur houden. "Het grijze pak zit wat comfortabeler dan dit pak, dus daar blijft het toch bij."

