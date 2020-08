PvdA: 'Urgentie bij politiek in drugsdossier Flakkee ontbreekt'

Het stoort PvdA-raadslid Petra ’t Hoen dat na de schokkende uitkomst van het rioolwateronderzoek op Goeree-Overflakkee begin juli de gesprekken hierover pas maanden later op gang komen. Ze mist binnen de lokale politiek de urgentie als het gaat om de aanpak van het drugsprobleem. "De raadsleden zeiden toen ach en wee en gingen vakantie vieren."

’t Hoen doet haar verhaal op de parkeerplaats van sportpark De Koepel in Oude-Tonge. Overdag verlaten, maar in de avonduren een plek waar drugs gedeald en gebruikt wordt door jongeren en oudere-jongeren. "Het zorgt voor overlast en iedereen weet ervan, maar er gebeurt niets”, verzucht de politica. Ze merkt bij collega’s in de raad een houding van 'ik zie het wel, maar ik zie het maar liever niet.'



Petra is al jarenlang actief binnen de politiek op het eiland, eerst voor de gemeente Oostflakkee en nu voor de fusiegemeente. Daarnaast werkt ze in het onderwijs. Regelmatig probeert ze de verslavingsproblematiek op de politieke agenda te krijgen. "Maar het is voor veel politici hier toch een ver van hun bed show."

Ook de twee grootste partijen op het eiland, de SGP en Vitale Kernen GO, laten Rijnmond weten vakantie te hebben en hier nu niet verder op in te willen gaan.

Het grote wegkijken

Vijftien jaar geleden werd ‘Het geheim van Goeree-Overflakkee’ gestart, een project dat verslaving uit de verborgenheid had moeten halen. De trieste constatering is nu dat er eigenlijk maar bar weinig is veranderd.

"Voor veel mensen is het nog altijd een geheim. Gezinnen kijken weg, de kerk kijkt weg en voor maatschappelijk werk is het moeilijk om toegang te krijgen tot mensen die in de problemen komen."

Hulp komt te laat

Leon vertelde bij Rijnmond onlangs over zijn drank- en drugsverslaving. Hij wil er graag vanaf, maar merkt hoe lastig dat hier is. De drugs is overal en er is te weinig acute hulp en nazorg. Als hij met instanties belt, krijgt hij te maken met wachtlijsten van drie tot vier maanden en dan kan het voor een gebruiker te laat zijn.

’t Hoen ziet dat ook en stelt er weer vragen over in de gemeenteraad. Ze vindt het ontzettend zonde dat gebruikers het eiland verlaten om af te kicken en bij terugkomst in dezelfde dynamiek terechtkomen, die ervoor zorgt dat ze weer naar de middelen grijpen.

"Terugval is iets waar wij niet op geïnvesteerd hebben de afgelopen jaren. En daar maakt de PvdA zich nu hard voor, want we moeten ervoor zorgen dat de groep die uit de drugswereld wil stevig ondersteund wordt, zodat ze er ook uit kunnen blijven."

