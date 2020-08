Corona testbus op universiteitscampus tijdens Eurekaweek

"We hebben in samenwerking met de Erasmus Universiteit, maar ook met de organisatie van de Eurekaweek, gezegd dat het goed zou zijn om aanwezig te zijn met een corona testbus als onderdeel van de campagne 'niet lullen, maar testen'", zegt Carmen Sjardijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond. "Zo bieden we een laagdrempelige mogelijkheid waar studenten en andere geïnteresseerden zich kunnen laten testen."

Terwijl de auto's, wandelaars en fietsers keurig worden begeleid naar de testbus, is het voor de bemonsteraars een drukke dag. Voor de eerste dag hebben zich 110 mensen aangemeld om getest te worden. De mensen met klachten zijn positief over de testbus. "Ja, dit is veel makkelijker. Je hoeft niet een ziekenhuis in en rijdt zo langs. Veel makkelijker zo", zegt een man die getest wordt. "Ook de wachttijden zijn ideaal, na twee minuten kan je al doorrijden", zegt een ander.

Permanente testlocatie

"Wij communiceren al langer dat het echt belangrijk is om je te laten testen", zegt Meral van Leeuwen van de universiteit. "Dit is gewoon een heel groot onderdeel om het virus onder controle te krijgen. Ook voor studenten die vaak geen auto hebben en met de fiets dichtbij naar een testlocatie willen, zitten we hier goed."

Inmiddels wordt er ook gekeken of de corona testbus een vervolg kan krijgen. "We zijn met de GGD aan het kijken of er in de buurt een testlocatie kan komen die permanent is", zegt Van Leeuwen.

Mensen die klachten hebben en zich willen laten testen kunnen een afspraak maken via www.coronatest.nl of via 0800-1202.