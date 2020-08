Familie en vrienden zamelen geld in om 15-jarige Alice in Brazilië te begraven

De moeder en oom van de 15-jarige Alice willen haar lichaam graag naar Brazilië vliegen, om haar in haar geboorteland te kunnen begraven. Vrienden zijn daarom namens de familie een crowdfunding gestart met als doelbedrag 17.500 euro.

De Schiedamse Alice werd vorige week woensdagavond doodgestoken in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-West. Een 16-jarig meisje is opgepakt en wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Ze kende Alice van school. Het omgekomen meisje kwam een aantal jaar geleden met haar moeder vanuit Brazilië naar Nederland.

De verdachte, een 16-jarig meisje, zou verliefd zijn geweest op het slachtoffer. In het huis aan de Mathenesserdijk, waar de verdachte woont, zou de zaak uitgesproken worden. Maar volgens Alices stiefvader Diogo Dos Santos Sera werd ze daarheen gelokt en werd ze door de verdachte bedreigd en afgeperst.

Vrijdagavond liepen een paar honderd mensen mee met een stille tocht voor Alice.

Haar ouders willen Alice zowel in Nederland als in Brazilië een plechtigheid geven. "Al haar Nederlandse vrienden en familie moeten de kans krijgen om Alice vaarwel te zeggen, evenals haar Braziliaanse vrienden en familie."