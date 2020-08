Douane vindt voor derde keer in een paar dagen tijd voor miljoenen aan cocaïne

Voor de derde keer in een paar dagen tijd heeft de douane in Rotterdam een lading cocaïne onderschept. De gezamenlijke straatwaarde van de 2700 kilo cocaïne ligt volgens justitie op 200 miljoen euro.

Maandagavond is een partij van 600 kilo gevonden. De drugs zaten verstopt in een lading calcium siliconen uit Brazilië.

De straatwaarde van deze lading ligt op 45 miljoen euro. De lading was op weg naar een bedrijf in Moerdijk.

De container is afgelopen zaterdag binnengekomen uit Londen en was bedoeld voor een bedrijf in Moerdijk. Dat bedrijf heeft volgens justitie waarschijnlijk niets te maken met de lading harddrugs.

In de nacht van zondag op maandag werd al voor 75 miljoen aan cocaïne onderschept en de volgende ochtend werd voor 80 miljoen euro cocaïne gevonden. Toen werd de drugs gevonden tussen bananen en ananassen.