Rotterdamse kinderen bestoken onderwijsminister Slob met vragen

Minister Arie Slob van onderwijs werd maandag tijdens zijn bezoek aan de Zomercampus010 in Rotterdam-IJsselmonde bestookt met vragen van kinderen. "Wie is uw aartsvijand? Waarom dragen leraren geen mondkapjes?" Slob antwoordt geduldig: "Ik heb geen aartsvijand. En deskundigen zeggen dat mondkapjes niet zoveel bescherming bieden. Beter is het als iedereen zich aan de regels houdt en dat je thuis blijft als je klachten hebt."

Tijdens Zomercampus010 krijgen vijfduizend kinderen uit Rotterdam-Zuid tien dagen lang allerlei activiteiten aangeboden. Van dans- en muziekles tot het maken van een krant.

"Terecht dat Rotterdam hier trots op is", zegt de minister over de zomerschool. Maandagmiddag bezocht Slob de activiteiten van een 'journalistenklasje' op sportpark Olympia in Rotterdam-IJsselmonde.

Onderwijsachterstanden

Slob heeft niet de illusie dat het Rotterdamse programma veel zal helpen bij het wegwerken van mogelijke onderwijsachterstanden, ontstaan door corona: "Maar dat was ook niet zozeer de bedoeling. Veel kinderen hier op Zuid gaan normaal gesproken in de zomer een aantal weken naar het thuisland van hun ouders, maar dat kan nu niet. Dus het is al heel fijn dat ze nu een zomerbesteding hebben. Het bevordert de saamhorigheid, ze hebben een doel en het is goed dat ze in die periode Nederlands spreken. En daarnaast krijgen ze ook nog wat educatieve dingen aangeboden."

Scholen weer open

Over twee weken gaan de scholen weer open in regio Rijnmond, ondanks het oplopen van het aantal corona-besmettingen. Slob: "Het is verantwoord om weer open te gaan, mits iedereen zich aan de regels houdt. En in quarantaine gaat als men terug komt uit een vakantieland met code oranje of rood. Als dat ook echt gebeurt, dan kunnen we -naar ik hoop - de scholen open houden en fysiek onderwijs geven, want dat is het belangrijkste."

Ventilatiesystemen

Volgens Slob kunnen scholen die nog twijfelen over de kwaliteit van hun ventilatiesysteem, hulp krijgen van het ministerie en de GGD. "Het is belangrijk dat scholen dat goed regelen. In deze regio hebben ze nog 14 dagen de tijd om op dat orde te brengen. En daar kunnen ze dus ondersteuning bij krijgen."