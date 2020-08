Het weer van vandaag: perioden met zon

Vanavond klaart het breed op en de nacht verloopt tamelijk helder. Het koelt af naar 17 graden aan zee en 14 graden in het oosten van de regio. De wind komt uit het zuiden en waait zwak en aan zee matig.

Morgen zijn er perioden met zon en blijft het tot de avond droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en in de avond gaat het af en toe regenen. Het wordt warmer met in de middag een temperatuur van 26 graden. De zuidenwind waait matig, windkracht 3 of 4.

Vooruitzichten

Donderdag is het zeer warm met geregeld zon en maxima tussen 27 graden aan zee en 29 graden in het oosten van de regio. Op vrijdag passeert vanuit het westen een koufront met regen. Het wordt dan met 23 graden ook minder warm.

In het weekend is het wisselend bewolkt met kans op een bui en daalt het kwik naar 20 graden op zondag.