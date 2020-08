Dode bij verkeersongeluk op A13, weg richting Rotterdam tot 10:00 uur dicht

Bij een verkeersongeluk op de A13 tussen Delft-Zuid en Rotterdam-Airport is dinsdagochtend vroeg een dode gevallen. De weg vanuit Den Haag richting Rotterdam is naar verwachting tot 10:00 uur dicht, meldt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde even na 04:00 uur. Een auto met drie inzittenden stond met pech langs de kant en een andere automobilist wilde vermoedelijk hulp verlenen, meldt de politie. De inzittende van die laatste auto, een 37-jarige man uit Den Haag, werd vervolgens aangereden door een derde auto. Reanimatie mocht niet meer baten.

De drie inzittenden van de eerste auto en de bestuurder van de derde auto zijn aangehouden en worden verhoord.

De snelweg is vanwege onderzoek afgesloten. Verkeer vanuit Den Haag naar Rotterdam kan omrijden via de A4 en de A20. Richting Den Haag is in verband met het onderzoek één rijstrook afgesloten.