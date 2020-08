Burgerwachten houden insluipers uit zwembad Pernis, 'maar structurele oplossing is nodig'

De omstandigheden zijn niet altijd even prettig, maar ze hebben het er graag voor over. Meer dan twintig vrijwilligers in Pernis houden dag en nacht de wacht bij het plaatselijke zwembad, om insluipers buiten de deur te houden. Met succes.

"Het is nu twee keer voorgekomen dat de burgerwacht heeft voorkomen dat mensen het zwembad inpiepen", zegt vrijwilliger Chantal Kramer. Dat waren telkens mensen van buiten het dorp. "Als hier niemand was geweest, waren ze eroverheen geklommen. Dat had dan voor de Pernissers betekend dat we niet meer kunnen zwemmen, want dan wordt het water eruit gehaald."

Wethouder Sven de Langen van Rotterdam heeft het zwembad eerder al gesloten, nadat mensen in de nachtelijke uurtjes over het hek klommen en een duik namen. Na een golf van kritiek - de sluiting viel tegelijk met het begin van de hittegolf - mocht het zwembad toch weer open, maar de gemeente dreigde wel dat het zwembad voor de rest van het seizoen zou sluiten, als er weer sprake was van insluipers.



Met de nieuw ingevoerde burgerwachten proberen de inwoners nu zelf om dat te voorkomen. Buiten openingstijden houden twee vrijwilligers de wacht in de buurt. Ook 's nachts. "Het is echt bijzonder met hoeveel mensen in het dorp we nu actief bezig zijn om het zwembad open te houden", zegt Chantal.

Burgerwacht Jelle is een van de mensen die meedraait in dat continurooster. "Ik heb al twee keer van 02:00 uur tot 04:00 uur gestaan en dan is het wel zwaar", legt hij uit. Hij was er de eerste keer bij toen insluipers plannen hadden om te gaan zwemmen. "We hebben toen netjes gesproken met hen en toen zijn ze zelf weggegaan."

Structurele oplossing nodig

De invoering van de burgerwachten werkt dus, maar de Pernissers beseffen maar al te goed dat dit een tijdelijke oplossing is. "De gemeente kan deze verantwoordelijkheid niet bij de burgers zelf neerleggen", zegt Chantal. "Als je kijkt wat er nu landelijk allemaal gebeurt (de rellen in Den Haag en Utrecht, red.), dan kun je met twee man geen groep van twintig mensen tegenhouden. Dat is een risico."

Voor een permanente oplossing moet er een dialoog zijn tussen de mensen die zich willen inzetten, de gemeente Rotterdam en het Sportbedrijf als eigenaar van het zwembad. "We zijn met zijn drieën echt bezig om naar een oplossing te zoeken en te zorgen dat wij als dorp een stem hebben in dit verhaal. Nu is het de burgerpartij die het oplost, maar we moeten kijken hoe het structureel lukt."

Hogere hekken en prikkeldraad rondom het bad is volgens haar geen oplossing. "Je kan overal inkomen als je er écht in wil. Maar het moet nog wel een plek zijn om te recreëren. Als je hier een hoog hek met prikkeldraad eromheen neerzet, heb je toch het idee dat je op een binnenplaats van een gevangenis bent."

Het eerste doel, een gedragsverandering binnen het dorp, is in ieder geval behaald. "Iedereen in Pernis snapt dat het zwembad insluipen alleen iets is van vroeger, dat doen we niet meer. Nu moeten we ervoor zorgen dat ook mensen van buiten Pernis weten dat ze hier 's nachts niet kunnen en mogen zwemmen."