Directeur Ahoy: 'Het is 5 over 12 voor de evenementensector'

De evenementensector staat onder grote druk. Sterker nog, "het is 5 over 12", zegt Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy en woordvoerder van de Nederlandse evenementensector. Met de actie 'Sound of Silence' luidt de branche de noodklok.

De actie begon in België, waar medewerkers, artiesten en bedrijven in de evenementensector oranje kruizen over hun profielfoto's op sociale media hebben geplaatst. Al snel sloot de Nederlandse alliantie van evenementenbouwers zich aan bij het initiatief, dat inmiddels viral gaat.

Een SOS dus, dat volgens de directrice van Ahoy hard nodig is. "Op dit moment maakt iedereen verlies en als er niet snel iets gebeurt, valt deze sector om. Er zijn al heel wat faillissementen in deze branche, waaronder veel aangekondigde reorganisaties waarbij tussen de 30 en 50 procent van het personeel eruit gaat", legt ze uit.

"Dat gaat na oktober, als de lopende ondersteuningsmaatregelen aflopen, een groot bloedbad worden voor de honderdduizend mensen in deze sector."

Kijken naar de mogelijkheden

Ook voor Ahoy is de situatie onzeker. "Grote shows kunnen niet doorgaan. De evenementenlocatie draait al een half jaar géén omzet. De bodem komt dan snel in zicht."

Toch blijft Jansen positief. "Het is belangrijk om te kijken naar wat er wél kan. Waar liggen de risico's en hoe kunnen we die minimaliseren? Het is belangrijk om daarover te praten. Als we willen dat we ook volgend jaar en de komende jaren van evenementen kunnen genieten, is het erg belangrijk dat mensen in deze sector werkzaam kunnen blijven."

Jansen roept de politiek op om te kijken naar de mogelijkheden. "Geef ons die ruimte en help ons de komende maanden de winter door." Die winter is spannend, want vanaf oktober stoppen de huidige ondersteuningsmaatregelen. Het is nog onzeker of die maatregelen verlengd gaan worden.