GGD Rotterdam-Rijnmond verdubbelt coronatestcapaciteit

De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat de coronatestcapaciteit ruim verdubbelen naar vierduizend per dag. Dat aantal moet per 1 september gerealiseerd zijn, zegt GGD-directeur Saskia Baas. Momenteel kunnen in de diverse teststraten op zeven locaties zo'n 1500 mensen per dag getest worden.

Mensen met klachten kunnen momenteel terecht in Rotterdam, Hoek van Holland, Maassluis, Schiedam, Middelharnis en Zuidland. De meest bezochte locaties zijn Rotterdam en Schiedam. De capaciteit wordt dan ook op die plekken uitgebreid, vertelt Baas.

"Daarna moeten alle tests ook nog naar het laboratorium kunnen om geanalyseerd te worden, dus daar zijn we nu druk mee bezig", legt ze uit. "Ook het bron- en contactonderzoek schalen we op. Dat gebeurt ook op landelijk niveau, dus daarmee zouden we het op moeten kunnen vangen."

Alles op elkaar afstemmen

Vierduizend testen per dag is een aantal waarop de GGD had gerekend voor in het najaar, als ook het griepseizoen in volle gang is. Dat is nu vervroegd. Volgens Baas is het vooral belangrijk dat alle verschillende stappen, van het maken van een testafspraak tot het uiteindelijke bron- en contactonderzoek bij een besmetting, goed op elkaar afgestemd zijn.

"Een afspraak maken en de test afnemen kost niet veel tijd, maar alle stapjes bij elkaar wel", legt ze uit. "Het aantal besmettingen stijgt, dus daardoor stijgt ook het aantal contactonderzoeken. En aan het begin van de pandemie zagen mensen misschien drie of vier anderen; nu loopt dat in de tientallen."

Momenteel worden zo'n honderd tot 125 personen ingezet om bron- en contactonderzoeken af te nemen. De GGD schaalt op naar het dubbele. Nieuwe mensen opleiden is dus ook hard nodig. "De aanmeldingen daarvoor lopen goed. Het is alleen wel zo dat ze een korte opleiding moeten doen, die worden gegeven door mensen die er al werken. Dat kost ons doorgaans een week." Landelijk wordt een groot deel van het werk uit handen genomen, dus vooral daar zijn ook extra mensen nodig.

Testbereidheid groeit

Minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge houden dinsdag opnieuw een persconferentie. Baas noemt elke maatregel die bijdraagt aan het omlaag brengen van de curve, een goede stap. "Maar de beste oplossing is je eigen verantwoordelijkheid nemen en thuis blijven bij klachten."

Ze ziet in ieder geval meer bereidheid onder de Rotterdamse jeugd om zich te laten testen. "We zijn erg blij met de campagne onder studenten. De testbereidheid neemt toe, dat blijkt ook uit de coronatestbus die nu wordt ingezet met de Eurekaweek. Daar hebben zeventig mensen zich maandag laten testen."