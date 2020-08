Uitbreiding voor fietsenstalling Rotterdam Centraal: '6000 extra plekken nodig in 2040'

Een noodzakelijke stap, legt Lieke Rubers van ProRail uit. "We zien dat het ov-gebruik steeds meer toeneemt. Tegen 2040 zijn hier meer dan zesduizend extra plekken nodig, dus de komende tijd moeten we stappen gaan zetten."

De uitbreiding van de fietsenstalling vormt een mooi begin. "We gaan daar van enkellaagse fietsenrekken naar dubbellaags. Daarnaast realiseren we extra plekken voor scootergebruikers en krat- en bakfietsen."

De werkzaamheden starten volgende week. Dat gebeurt in drie fases, vertelt Desiree Schouten van de gemeente Rotterdam. "De aannemer werkt naar de ingang van het station toe. Ook de oplevering is in fases, dus we creëren dan meteen extra plekken terwijl een ander deel afgesloten is." Bovendien is bij de Weenatunnel al een tijdelijke fietsenstalling met vijfhonderd plekken gerealiseerd. "Meer dan voldoende plek dus voor deze tijdelijke situatie."

Met een prognose van zesduizend extra benodigde plekken over twintig jaar, hebben ProRail en de gemeente nog meer uitbreiding op het oog. "We zijn nu bezig bij de Conradstraat. De verwachting is dat daar volgend jaar een tijdelijke stalling van 1100 plekken kan komen."

Fietsen weghalen

Op de plek waar vanaf volgende week druk geklust wordt, staan nu nog hordes fietsen. Al een maand lang wordt via sociale media en via borden bij de stalling gewaarschuwd dat deze fietsen worden weggehaald, als de werkzaamheden beginnen.

"Ze worden dan naar het fietspunt gebracht", vertelt Schouten. "Normaliter gaan fietsen die verkeerd geparkeerd staan in de stad daar ook heen, maar dan moeten de eigenaren een ophaalboete betalen. Voor deze fietsen kan dat gratis."