Rotterdamse politieagenten en brandweerlieden maken kans op Televizierring

De tv-programma's Dienders en Als de Brandweer, met hoofdrollen voor Rotterdamse politieagenten in opleiding en regionale brandweerlieden, maken kans op de Gouden Televizierring. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

Het tv-programma Dienders volgt een groep jonge agenten in hun eerste jaar aan de politieacademie. Zij gaan de straat op in Rotterdam-Zuid en het centrum. Brandweerkorpsen uit de regio staan centraal in Als de Brandweer. De serie laat het werk van onder meer de kazernes Baan, Mijnsherenlaan en Schiedam zien, die aan de bak moeten bij grote branden en enorme waterlekkages.



Ook de documentaire van de Rotterdamse stylist Fred van Leer is genomineerd. De programma's maken onderdeel uit van een groep van 25, waarop het Nederlandse publiek vanaf dinsdag tot 21 september kan stemmen. Dit leidt uiteindelijk tot een lijst van drie genomineerden, die op 8 oktober kans maken op de prestigieuze tv-prijs.

Ook kan gestemd worden op de Televizier-Ster Presentatrice, waarop onder anderen de Rotterdamse presentatrice Fidan Ekiz en de Schiedamse presentatrice Nadia Moussaid kans maken. Tim Hofman (Vlaardingen) en André van Duin (Rotterdam) zijn kanshebbers voor de Televisier-Ster Presentator.