Berghuis hervat groepstraining bij Feyenoord

Steven Berghuis traint weer mee met de groep bij Feyenoord. De aanvaller is hersteld van een longinfectie en moest de afgelopen weken een conditionele achterstand inlopen.

De verwachting bij Feyenoord was altijd al dat de aanvoerder op tijd klaar zou zijn voor de start van het seizoen in september. Berghuis zal ook aansluiten bij Feyenoord op het trainingskamp in Duitsland van aankomende week.

Feyenoord speelt zaterdag twee oefenduels tegen Dortmund en Duisburg en in de week daarop tegen Hamburger SV en Arminia Bielefeld.