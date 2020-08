88 nieuwe besmettingen in de regio, ruim duizend in een week tijd

Het aantal mensen in de regio dat besmet is met het coronavirus is dinsdag opgelopen naar 9980. Dat is een stijging van 88 besmettingen ten opzichte van maandag.

Het aantal nieuw gemelde besmettingen van dinsdag is iets hoger dan maandag, toen het RIVM melding maakte van 76 nieuwe coronagevallen in onze regio. Afgelopen weekend waren dat er nog 278.

De meeste nieuwe besmettingen dinsdag komen uit Rotterdam: 58. Dat waren er maandag 45 en afgelopen weekend 168. In Rotterdam zijn nu in totaal, sinds het begin van de corona-uitbraak, 4975 mensen besmet (geweest) met het coronavirus. In Dordrecht nam het aantal coronabesmettingen toe met vier. In Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht zijn per gemeente drie nieuwe coronagevallen.

Het RIVM meldt verder twee nieuwe ziekenhuisopnames in de regio sinds maandag, een persoon uit Rotterdam en een uit Brielle.

Sinds vorige week dinsdag zijn er in een week tijd 1065 nieuwe coronagevallen bijgekomen in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid samen. Vorige week waren dat er nog 1136.

Regio-overzicht

Aantal nieuwe coronagevallen in gemeenten in onze regio, ten opzichte van dinsdag, gevolgd door het totaal:

Alblasserdam 0 - 52

Albrandswaard 0 - 134

Barendrecht 2 - 199

Brielle 1 - 42

Capelle aan den IJssel 2 - 439

Dordrecht 4 - 669

Goeree-Overflakkee 1 - 277

Gorinchem 0 - 203

Hardinxveld-Giessendam 0 - 47

Hellevoetsluis 1 - 104

Hendrik-Ido-Ambacht 1 - 97

Hoeksche Waard 1 - 348

Krimpen aan den IJssel 1 - 105

Lansingerland 1 - 254

Maassluis 1 - 142

Molenlanden 0 - 130

Nissewaard 3 - 269

Papendrecht 0 - 93

Ridderkerk 2 - 205

Rotterdam 58 - 4975

Schiedam 3 - 444

Sliedrecht 0 - 74

Westvoorne 0 - 37

Vlaardingen 3 - 435

Zwijndrecht 3 - 206