Beugelsdijk maakt Sparta-debuut bij doelpuntloos gelijkspel

Het oefenduel tussen Sparta en Telstar is zonder doelpunten geƫindigd. Het duel werd dinsdag zonder publiek afgewerkt in Velsen-Zuid.

Bij Sparta maakte Tom Beugelsdijk zijn debuut. De centrale verdediger, die vorige week overkwam van ADO Den Haag, speelde een uur mee. Reda Kharchouch, die onlangs de overstap maakte van Telstar naar Sparta, ontbrak nog vanwege een blessure, maar was wel aandachtig toeschouwer op de tribune.

Weinig kansen in de eerste helft

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Sparta. Nieuwkomer Lennart Thy schoot na een goede actie de bal in het zijnet.

De grootste kans van de eerste helft was ook voor de ploeg uit Spangen; een poging van Harroui werd knap gestopt in de korte hoek door Telstar-keeper Schendelaar. Daarvoor had Sparta-keeper Okoye een keer handelend moeten optreden bij een inzet van Glynor Plet.

Kans op kans na rust

Sparta begon sterk aan de tweede helft en creëerde een aantal goede kansen. Lennart Thy raakte de buitenkant van de paal na een mooie pass van Rayhi en Harroui stuitte even later op keeper Schendelaar.

Op het uur wisselde Fraser zeven keer, waardoor er op keeper Okoye na geen enkele speler meer in het veld stond die aan de wedstrijd begon. In de rust was er namelijk al drie keer gewisseld door Sparta.

Met een fris elftal kreeg Sparta al snel een dot van een kans; Gravenberch kreeg de bal niet langs Schendelaar. Ook op een afstandsschot van Laros Duarte had de keeper een antwoord. In de slotfase drongen beide clubs nog even aan, maar het duel bleef doelpuntloos.

Coronavrij

Trainer Henk Fraser had tegen Telstar de beschikking over een coronavrije selectie. Opvallend, want vorige week vrijdag werden er nog twee personen bij Sparta positief getest op het virus. Bij een nieuwe test bleek dat de spelers in kwestie niet meer positief waren.