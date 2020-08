Nieuwe coronateststraat Gorinchem direct na opening volgeboekt

De splinternieuwe coronateststraat in Gorinchem heeft dinsdagochtend de eerste mensen ontvangen. Zestig mensen met klachten lieten zich testen op het coronavirus. Daarmee was de teststraat meteen volgeboekt. "Die test viel wel mee, er zijn ergere dingen!"

Het is de tweede locatie van de GGD Zuid-Holland Zuid waar mensen zich kunnen laten testen op het coronavirus. De eerste locatie, in het Oranjepark in Dordrecht, telt vier teststraten. De Gorinchemse locatie in de Evenementenhal bestaat uit slechts één straat, die alleen 's ochtends geopend is.

"We nemen tussen 08:30 uur en 12:00 uur zestig testen af, die maandag al vol zaten", vertelt teamcoördinator Petra Bozuwa. "We kijken eerst hoe druk het blijft en dan besluiten we of het nodig is om de openingstijden te verruimen."

De nieuwe locatie in Gorinchem neemt de drempel weg voor mensen uit de regio Alblasserwaard om zich te laten testen. "Dat is precies de reden waarom we hier een teststraat hebben geopend. Als mensen namelijk eerst een half uur moeten rijden om zich te laten testen, is die drempel voor sommigen te hoog."

'Lekker in de buurt van Brabant'

Niet alleen voor mensen uit de Alblasserwaard is de teststraat in Gorinchem dichterbij. Op de eerste testdag komen ook opvallend veel Brabanders af. Voor mensen uit de omgeving van Woudrichem is dit de dichtstbijzijnde locatie. Zo ook een meisje uit Almkerk met haar moeder. "Anders moesten we helemaal naar Dordrecht en dat is verder weg. Dus dit is heel handig!"

Ook voor een man uit het Gelderse Vuren is Gorinchem de ideale locatie. "Nu kost het mij maar een half uurtje en anders is het veel langer naar Tiel of Dordrecht. Het wordt zo een stuk makkelijker. Zo stellen mensen het misschien minder snel uit!"

Utrechters waren ook van de partij. Een stel uit Leerdam reserveerde meteen een plekje voor de eerste dag. "Het ging allemaal snel en de test viel wel mee!"