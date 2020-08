Fraser na Telstar - Sparta: 'In alle opzichten moet het beter'

Trainer Henk Fraser is kritisch op zijn ploeg. "Ik vind nog steeds dat we te we te weinig gecreëerd hebben", zegt de Sparta-trainer na afloop. "Er is nog heel veel werk te doen, maar dat wisten we vooraf al".

Samenvatting van de wedstrijd zien? Kijk hier:



Volgens Fraser speelde Sparta maar een korte periode 'redelijk' tegen Telstar. "In alle opzichten moet het wat beter. En dan langer dan een kwartiertje, wat we nu gedaan hebben", vertelt hij.

Niet naar Frankrijk

Sparta zou afgelopen weekend een oefenwedstrijd spelen tegen het Franse RC Lens, maar doordat twee personen bij Sparta positief werden getest op het coronavirus ging dat duel niet door. Uit nieuwe testen blijkt dat de spelers weer coronavrij zijn.

Fraser baalt dat Sparta niet heeft kunnen oefenen tegen de Franse Club. "Je wil tegen tegenstanders spelen die in principe wat sterker zijn. Dan worden je zwakke plekken blootgelegd", aldus de trainer.

Sparta speelt in de voorbereiding op het aankomende seizoen nog drie oefenwedstrijden. De eerstvolgende van die wedstrijden is zaterdag op het Kasteel tegen NAC.

Bekijk bovenaan dit bericht het hele interview met Henk Fraser na Telstar.