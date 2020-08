Bart Vriends over het vechten om een basisplaats bij Sparta: 'Ik ben niet anders gewend'

Bart Vriends keerde dinsdag bij de oefenwedstrijd Telstar - Sparta terug in de Sparta-selectie na een kleine blessure. De centrale verdediger zal aankomend seizoen met nieuwkomers Beugelsdijk en Heylen moeten vechten om een basisplaats, maar maakt zich daar niet druk om.

Vriends is wel gewend om te moeten knokken voor zijn positie. "Meestal moet ik het met vier gasten uitvechten, waarvan het grootste gedeelte net als ik rechtsbenig is", vertelt de centrumverdediger. "Dat is mijn gehele tijd bij Sparta zo geweest."

Samenvatting van de wedstrijd zien? Kijk hier:



Fijne gozer

De komst van Tom Beugelsdijk hoeft volgens Vriends niet te betekenen dat hij zijn basisplaats kwijtraakt. "We kunnen ook samen spelen", zegt de nuchtere Spartaan.

"Het is in ieder geval een fijne gozer om erbij te hebben. Als je er dan toch eentje bij moet krijgen, doe dan Tom Beugelsdijk maar".

