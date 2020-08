'Op een ander moment was er geen school meer geweest'

Alleen materiële schade na brand in Ridderkerkse basisschool: 'Gelukkig beginnen we maandag nog niet'

De schade na de brand in de DSGH Kerstenschool in Ridderkerk

'Als de brand op een ander moment was, dan was er geen school meer'

In de Ds. G.H. Kerstenschool aan de Margriete van Comenestraat in Ridderkerk heeft dinsdag korte tijd brand gewoed. Door een kapotte ventilator ontstond kortsluiting in een kopieerruimte. Jacob Gorter, directeur van de basisschool, is opgelucht dat de schade beperkt is gebleven.

Gorter hoorde de brandweer zeggen dat de brand erger had kunnen aflopen. "De brandweer zei: 'Als dit op een ander moment gebeurt, dan heb je geen school meer.' Bijvoorbeeld in de nacht, of aan het einde van de middag. Je ziet het pas als de vlammen uit het dak gaan. De bovenverdieping is van hout, dus gaat het in één keer door. Als je dat hoort, dan ben je heel dankbaar", zegt Gorter.

Niemand in de school raakte gewond. Een aantal leraren was al bezig om het een en ander klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Aad Vos, meester van groep 5, was één van hen. Hij greep direct in door te proberen de brand te blussen voor de brandweer kwam. "Meestal zeggen ze dat een brand in een school in de vakantie of het weekend is", merkt Vos op. "Gelukkig is dat hier ook en hoeven we maandag nog niet te beginnen, want dan zou het heel hectisch zijn."

Directeur Gorter verwacht dat de schade is verholpen als de school over twee weken weer open gaat. "Het is alleen materiële schade, dus dat kan gewoon opgelost worden."