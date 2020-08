Ondernemers sturen brandbrief om mondkapjesplicht: 'We zien een enorme terugloop in het aantal bezoekers'

Winkeliers en vastgoedeigenaren in de drukke winkelgebieden in Rotterdam slaan alarm over de mondkapjesplicht die daar sinds twee weken geldt. Driehonderd van hen stuurden gezamenlijk een brandbrief naar de gemeente.

Met de invoer van de mondkapjesplicht in onder meer het centrum, op Zuidplein en in Alexandrium is de omzet in de winkels gekelderd. "Wij zien sinds 4 augustus een enorme dip in bezoekersaantallen. Ondernemers geven ook aan dat de omzet enorm terugloopt", vertelt directeur Dominique van Elsacker van de Urban Department Store. "Dat was het moment dat het RIVM een hele onhandig uitspraak deed waarin ze zeiden Rotterdam te mijden."

Zorgen voor de gedupeerden

Elsacker laat weten geen bezwaar te hebben op de mondkapjesplicht die burgemeester Aboutaleb op 5 augustus indiende. "Wij snappen dat de burgemeester ervoor kiest om op drukke plekken maatregelen te nemen. Maar daar hoort dan ook een financiële compensatie bij. Zodat je ook kunt zorgen voor de gedupeerden."

Ze wil met het gemeentebestuur in gesprek om te zoeken naar een oplossing. "Het is lastig om het effect te meten van de genomen maatregelen. We kunnen bespreken of dit de juiste maatregelen zijn."

Elsacker wijst op de locaties waar en tijden waarop het mondkapje verplicht is. "In andere landen zie je de mondkapjesplicht alleen binnen. Op dit moment is het een complexe maatregel."

De maatregel wordt eind augustus samen met de gemeente geëvalueerd. Maar Elsacker verwacht morgen al met de gemeente om de tafel te zitten.