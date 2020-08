Horeca-ondernemer: 'Op het terras met vrienden lijkt me veiliger dan thuis'

Horeca-ondernemer Herman Hell is blij met de complimenten die premier Rutte de horeca geeft tijdens de persconferentie dinsdag. "Het is, denk ik, heel terecht dat we er goed vanaf komen. Als je kijkt naar het aantal besmettingen van het RIVM in de horeca, blijkt dat heel erg beperkt."

De premier riep dan ook op om feestjes niet meer thuis te vieren, maar om een zaaltje te huren of desnoods naar het terras te gaan. De meeste besmettingen treden nu in huiselijke kring op, omdat mensen zich veilig wanen. Toch is er thuis minder plek om afstand te houden. Hell snapt dat: "Niet meer je vrienden thuis uit te nodigen, maar in de horeca. Dat lijkt me veiliger."

Herman Hell kijkt naar de persconferentie over de corona-maatregelen in zijn zaak Café Van Zanten op de Meent in Rotterdam. Tekst gaat verder onder de video.



Maar het gaat niet goed met de zaken, stelt Hell. Hij heeft vijf horecazaken in Rotterdam. "Wij hebben vooral te maken met lokale maatregelen zoals het mondkapjesplicht en de oproep van het RIVM om niet naar Rotterdam te gaan. Die hebben ons veel meer pijn gedaan dan de landelijke maatregelen." Hell wijst op de uitspraak van het RIVM dat het veiliger was om Rotterdam te mijden.

Vijftig procent minder omzet

De omzetten die worden gedraaid in de horeca, zijn dan ook niet best. "We moeten goed kijken naar de mondkapjesplicht. Sinds dat er is, draait de horeca in het centrum meer dan vijftig procent minder omzet dan daarvoor. Ik begreep vandaag dat de winkeliers een brief eruit hebben laten gaan, want die draaien gelijke verliezen."

Het personeel van Café Van Zanten op de Meent, in het centrum van Rotterdam, voelt zich volgens Hell soms een politieagent om de maatregelen van het coronavirus te handhaven. "Hoe later het op de avond wordt, hoe vaker we de mensen moeten wijzen op de regelgeving. Dat is een extra taak die we erbij hebben gekregen. Het maakt het niet leuker, wel veiliger", stelt Hell.

Hij hoopt dat er op termijn geen avondklok komt. "De omzet die we nu nog draaien, komt vooral uit de avonden. Dus een avondklok zou desastreus zijn."