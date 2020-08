Eigenaar afgebrand bedrijfspand Numansdorp: ‘We komen hier sterker uit’

Norbert van der Drift over de brand in zijn bedrijf

Nog vol ongeloof stonden de eigenaren van het bedrijf Van De Zaag in Numansdorp dinsdag voor hun pand. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in het inrichten van bedrijfswagens ging afgelopen nacht volledig in vlammen op. "Een stukje levenswerk is nu weg", aldus Norbert van der Drift.

Hij noemt het vooral een dramatische nacht. "Je denkt dat je alles voor elkaar hebt en dan gebeurt dit. We voelen ons nu vooral machteloos."



De brand brak uit om iets voor 1 uur 's nachts. Vanuit de hele regio kwamen brandweerlieden naar het industrieterrein bij Numansdorp om mee te blussen. Dat het gebouw verloren zou gaan was al snel duidelijk. Inzet was dus vooral om de omliggende panden te sparen.



Doorstart

De dag na de brand is het voor Van der Drift en zijn twee compagnons vooral zaak om te kijken of er snel een doorstart kan komen. "We liggen nog wel een paar weken stil door de brand, maar pakken graag ook snel de draad weer op. Bijzonder is wel dat we al direct een tijdelijk pand hier in de buurt aangeboden hebben gekregen."

Van der Drift krijgt even een brok in de keel als hij spreekt over de steun die ze nu krijgen vanuit de omgeving. "Ik vind het overweldigend om te zien hoe iedereen ons probeert te helpen." Ook loco-burgemeester Joanne Blaak kwam naar het bedrijf om de eigenaren een hart onder de riem te steken.



Plaats delict

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek hiernaar kan pas woensdag starten, omdat de temperatuur van de nasmeulende resten van het pand nog te hoog was. Brandstichting wordt niet uitgesloten en dus was er de hele dag politie aanwezig en wordt het terrein beschouwd als een plaats delict.

Voor Van der Drift staat één ding als een paal boven water. "We komen hier sterker uit. Daar geloof ik heilig in."