Rotterdamse boezemvrienden worden buren door zelfbouwproject in Capelle aan den IJssel

Het was de afgelopen tijd flink aanpoten, maar dan heb je ook wat. Het laatste huis van het zelfbouwproject aan de Rubenssingel in Capelle aan den IJssel is vorige maand opgeleverd. De bouw van het nieuwe blok, dat bestaat uit zestien woningen, heeft ruim twee jaar geduurd.

Na aankoop van een kavel in de straat konden de kersverse eigenaren zelf een woning laten ontwerpen en bouwen. De nieuwste bewoner is Rotterdammer George Sait. Het vinden van een geschikte woning voor hem met zijn jonge gezin leek in de stad een onmogelijke opgave. Toen hij over dit zelfbouwproject in Capelle hoorde, was hij meteen verkocht.

Het was stiekem altijd al zijn wens om zelf een huis te bouwen. In Capelle ligt de grondprijs een stuk lager dan in Rotterdam. En bijkomend voordeel: hij woont nu naast zijn boezemvriend Afzal Khan.

Trots laat George zijn keuken zien. "Dit is het hart van het huis." Vanuit deze ruimte, op de begane grond, zijn alle andere kamers bereikbaar. En je kan vanuit de keuken zo de tuin in. "Het is echt een feestje als de schuifpui open is en de barbecue aanstaat."

Vanuit de tuin heeft hij goed zicht op de andere huizen in het blok, die voornamelijk worden bewoond door andere jonge gezinnen. "Waarvan een paar uit Rotterdam", weet George.

'38 jaar Rotterdam haal je er niet zomaar uit'

Ook vriend Afzal komt uit Rotterdam. Hoewel hij sinds een jaar in Capelle aan den IJssel woont, blijft hij zich een rasechte Rotterdammer voelen. "38 jaar Rotterdam haal je er niet zomaar uit", vertelt hij. Inmiddels heeft hij zijn draai helemaal kunnen vinden. "Het gaat er hier veel gemoedelijker aan toe dan in de stad."

Ook Afzal is zijn zoektocht naar een nieuw onderkomen in Rotterdam begonnen. Maar iets vinden naar zijn smaak bleef uit. Op een gegeven moment ontdekte hij dat zelfbouw niet veel duurder is dan bouwen via een projectontwikkelaar. "Voordeel van zelfbouw is dat je meer betrokkenheid en invloed hebt", legt Afzal uit. George vult aan: "Vanaf het begin krijg je al een band met het huis. Dat creëert een hoge mate van eigendom."

Bijzonder traject

Voor George is het een bijzonder traject geweest. Hij kon door de bouwcrisis geen aannemer vinden. Dit is de reden dat zijn bouwplannen een jaar vertraging hebben opgelopen. Maar het resultaat mag er zijn. Zijn huis is zelfs genomineerd voor de Gouden IJsselsteen 2020: een tweejaarlijkse prijs voor zelfbouwwoningen in Capelle aan den IJssel.

De gemeente is positief over dit project, dat zowel voor Capelle als voor de bewoners nieuw was. "We hebben het gehele proces continu goed en nauw contact met elkaar gehad, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een mooi bijzonder project binnen de bestaande wijk", zegt bestuurswoordvoerder Ronald Brouwers van de gemeente.