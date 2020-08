Upgrade voor thuisloze jongeren in Rotterdam: van nonnenklooster naar meer comfort

Vanuit een oud nonnenklooster in Rotterdam-Noord vangt Stichting Maaszicht al ruim 25 jaar dak- en thuisloze jongeren op. Het recept is een kamer, eten en begeleiding om hun ontspoorde leven weer op de rails te krijgen. Nu slapen de jongeren nog in de sobere slaapkamertjes van de zusters, volgende week gaan ze verhuizen naar een groter pand met meer comfort en privacy.

"Echt kapot groot en ik ben blij met de douche en wc", zegt een uitbundige Sylvia. "Grote mooie kamer", zegt Rick. De verhuizing is over een week, maar de twee krijgen alvast een sneak preview terwijl bouwvakkers nog druk zijn met de laatste hand aan het gebouw. Stichting Verre Bergen heeft het voormalige verpleegstershuis van het Franciscus Gasthuis gekocht en opgeknapt.

De 24-jarige Sylvia kijkt uit naar de verhuizing want op de nieuwe locatie krijgt ze een grotere kamer met eigen douche en toilet. Op de oude locatie is dat er niet. "Ik houd van mijn privacy en als je hier naar de wc gaat, hoort iedereen wat je aan het doen bent. Je kan niet tegen een andere meid zeggen: ga weg."

Verkeerde vrienden en drugs

Sylvia is 24 jaar en was de afgelopen vier jaar een bankslaper. Ze had geen thuis, logeerde hier en daar, en soms ook op straat. Na het overlijden van haar moeder ging het mis. "Toen ben ik dakloos geraakt, ontmoette ik verkeerde vrienden en ben ik drugs gaan gebruiken. Het was echt overleven op straat", vertelt ze.

Als ze wordt opgepakt door de politie, komt ze via de reclassering en met een spoedplaatsing bij Stichting Maaszicht terecht. Dat is nu zeven maanden geleden. "Ik slaap binnen, eet, drink en heb veel minder zorgen." Bij de jongerenopvang komt ze tot rust, is ze afgekickt en kan ze de boel weer op de rit krijgen.

'Ik slaap binnen, eet, drink en heb geen zorgen' Sylvia

Bij Maaszicht worden jongeren tussen de 17 en 23 jaar opgevangen. Hun problemen zijn heel divers, maar wel altijd groot. Van een slechte start thuis, uit huis geplaatst, gedragsproblemen, tot schulden en criminaliteit. Ze hebben geen probleemloze of zorgeloze jeugd gehad en zijn vaak het vertrouwen in zichzelf en de wereld verloren.

De huidige locatie van Stichting Maaszicht aan de Walenburgerweg



Een dakloos bestaan is niet zoals vroeger door de stad zwerven en onder een brug slapen. Het mobieltje heeft veel veranderd en van thuisloze jongeren bankslapers gemaakt. Ze gaan van logeeradresje naar logeeradresje en brengen nachten door op straat.



Jongeren die bij Maaszicht terecht komen, hoeven zich daar geen zorgen meer te maken over: waar slaap ik vannacht of waar haal ik mijn eten vandaan? Daardoor ontstaat er tijd en ruimte voor school, werk of een dagbesteding.

Vanaf dag één bij Maaszicht beginnen ze met een ritme opbouwen. "Op tijd uit bed komen, is vaak al heel lastig", vertelt begeleider Marc Pieterse. Iedere ochtend worden de jongeren gewekt en uit bed gehaald. Marc probeert de jongeren weer in zichzelf te laten geloven: "We hebben geen baan of fantastische bankrekening voor ze, maar kunnen wel weer een perspectief geven", vervolgt hij.

Vallen en opstaan

Dat is een hele uitdaging en lukt ook zeker niet altijd. Je leven weer op de rit krijgen, is vaak een traject van vallen en opstaan. "Het is een uitdaging om conflicten in goede banen te leiden en niet in de stress te raken van een grote mond", zegt begeleider Marc. Bij Maaszicht weten ze wat het is om iemand een tweede, derde en soms ook vierde kans te gunnen.

'Ik had foute vrienden en ben rottigheid gaan uithalen' Rick

De 23-jarige Rick is bij Maaszicht geplaatst na een gevangenisstraf vanwege een gewapende straatroof. "Ik had toen foute vrienden en ben rottigheid gaan uithalen", vertelt hij. Het was voor Rick de eerste keer dat hij door een arrestatieteam van zijn bed werd gelicht en daar ondervindt hij drie jaar later nog de gevolgen van. "Dat was stom en heb ik spijt van", zegt hij. Via de begeleiding bij Maaszicht probeert hij uit te stromen naar een vaste baan, het liefst in de techniek en de haven.

De upgrade van nonnenklooster in Rotterdam-Noord naar zusterflat in Rotterdam-Hillegersberg is niet alleen een verbetering naar meer comfort en privacy. Ook kunnen op de nieuwe locatie meer jongeren worden opgevangen, het aantal gaat van 33 naar 39.

Rick en Sylvia gluren al even naar binnen bij hun nieuwe huis



De dozen staan al klaar maar Rick en Sylvia moeten hun spullen nog inpakken. Ze kijken uit naar de verhuizing maar meer nog hebben ze alweer vertrouwen in zichzelf en hun toekomst. "Ik ben enthousiast, positief, clean en ga weer naar school", zegt Sylvia over wat ze bereikt heeft in zeven maanden tijd bij Maaszicht. Ook Rick heeft weer grip op zijn leven. "Ik heb 100% het gevoel dat het gaat lukken mijn doel te bereiken", zegt hij.

Kijk hier de hele reportage over de verhuizing van het huis van dak- en thuisloze jongeren.