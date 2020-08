Voor het eerst Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk uitgereikt in Ridderkerk

Het eerste Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk van Ridderkerk is op maandag uitgereikt aan Sharon van Wijngaarden van De Hondenkaravaan. Dit bedrijf geeft meer inzicht in hondengedrag en helpt mensen met een moeilijke hond.

Ze is gigantisch blij met het keurmerk. "We zijn er trots op. Het is een bekroning op het werk dat je doet. En we horen bij de eerste twintig bedrijven van Nederland die dit nieuwe keurmerk uitgereikt hebben gekregen. Het was gisteren een feestje", zegt ze vrolijk.

Eigenaren willen vaak zeker weten dat hun beestje in goede handen is. Vanuit deze gedachte heeft Van Wijngaarden zich aangemeld bij het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk. Ze legt uit dat het keurmerk aantoont dat dierenwelzijn en veiligheid voor een bedrijf hoog in het vaandel staan. "Je kan hiermee laten zien dat dit een bedrijf is dat goed met dieren omgaat."

Strenge toetsing

Alle dierprofessionals die werken met honden, katten, konijnen, paarden, erfdieren of reptielen kunnen zich voor het keurmerk aanmelden. Maar je krijgt het echt niet zomaar. Er is een strenge toetsing waarbij gekeken wordt naar werkmethodes, dierenwelzijn, kennis en vaardigheden. Hier wordt jaarlijks op gecontroleerd.

"Er komen mensen langs en die doen checks en zij kijken ook naar technische dingen zoals brandveiligheid. En op dierengebied: hoe ga je met cursisten om? Leg je dingen goed uit? Ben je geduldig? Staat een hond in een positie waar hij nog niet in had moeten staan?"

Keurmerkdragers worden twee keer per jaar bijgeschoold. "Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe je anders met mensen kan omgaan. Of je leert nieuwe trainingstechnieken."