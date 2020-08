Onrustige avond in Rotterdam-Feijenoord: tientallen jongeren dagen politie uit, drie aanhoudingen

In Rotterdam-Feijenoord is het rumoerig dinsdagavond | Foto: JBMedia

Het is rumoerig in Rotterdam-Feijenoord dinsdagavond. Een groep van enkele tientallen jongeren daagt de politie uit door brand te stichten en vernielingen te plegen. Meerdere scooters zijn al in vlammen zijn opgegaan.

De politie is in grote getale op de been om de groep uit elkaar te halen. Drie minderjarigen zijn aangehouden. Even voor middernacht hebben agenten de groep jongeren ingesloten. "We willen hen spreken en zorgen dat ze hiermee stoppen. We kunnen niet de hele groep aanhouden. Maar ze vertonen provocerend gedrag", vertelt een politiewoordvoerder. De groep jeugd viel daarna uit elkaar.

De jongeren bevinden zich in de Afrikaanderbuurt in Feijenoord. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat al twee scooters, een boom en wat afval in de brand zijn gestoken. Dit gebeurde in de Tweebosstraat en op Vuurplaat.

UPDATE: Rond half twee vannacht is de rust terug in de wijk. De relschoppers zijn verdwenen. De politie surveilleert in de wijk.

Over de ontwikkelingen in de nacht volgt zo spoedig mogelijk een update.