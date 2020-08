Onrustige avond in Rotterdam-Feijenoord: tientallen jongeren dagen politie uit, vijf aanhoudingen

Persfotograaf Joey Bremer over de ongeregeldheden in de Afrikaanderwijk

Politiewoordvoerder Wessel Stolle over de onrust in Rotterdam-Feijenoord

In Rotterdam-Feijenoord is het rumoerig dinsdagavond | Foto: JBMedia

Enkele tientallen jongeren hebben dinsdagavond laat voor onrust gezorgd in Rotterdam-Feijenoord, door brand te stichten en vernielingen te plegen. Ook werd de politie geprovoceerd. Meerdere scooters gingen in vlammen op. Vijf jongeren zijn opgepakt, van wie in ieder geval drie minderjarigen.

De politie was in groten getale op de been om de groep uit elkaar te halen. Even voor middernacht hebben agenten de jongeren ingesloten en huiswaarts laten keren. "Maar niet voordat wij wisten wie zij zijn", vertelt politiewoordvoerder Wessel Stolle woensdagochtend. "Als we die mensen uit de anonimiteit halen, denken we dat de kans minder groot is dat ze zoiets nog eens doen."

De tekst gaat verder onder de beelden van de ongeregeldheden



Op de Vuurplaat was een grote toeloop van jongeren. Uiteindelijk heeft de politie de omgeving schoongeveegd en jongeren uiteengedreven. Daarbij hebben agenten gebruik gemaakt van de wapenstok en een politiehond. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat twee scooters, een boom en wat afval in de brand zijn gestoken. Dit gebeurde in de Tweebosstraat en op de Vuurplaat.

Op sociale media circuleert de video 'Waggie in vik'. Daarop is te zien dat jongeren een jerrycan leeggieten en zo een auto in brand willen steken. De auto is niet in brand gevlogen, maar heeft wel veel schade opgelopen en is zo goed als total loss. Rond 01:30 uur was de rust terug in de wijk en waren de relschoppers verdwenen.

Tekst gaat verder onder de beelden



Eerder deze week waren er al rellen in onder meer Utrecht en Den Haag. Volgens persfotograaf Joey Bremer hing er dinsdag een gespannen sfeer in Feijenoord. "Het was gespannen en broeierig, maar nog niet zo heftig als in andere steden van het land", zegt hij.

Ook de woordvoerder van de politie gelooft niet dat de ongeregeldheden in de wijk dergelijke proporties aannamen. "Gelukkig maar, maar het feit is daardoor niet minder ernstig. Dit kan niet. Het kost een hoop energie en inzet. Hulpdiensten zijn actief en volgens mij moet je die voor andere zaken inzetten."

De politie zal zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn in de buurt om te voorkomen dat zoiets nog een keer voorkomt. "Reken maar dat dat gebeurt."