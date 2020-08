Het weer van vandaag: zomers warm

Vandaag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 26 graden en er staat een matige zuidenwind. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en in de avond valt er af en toe wat regen.

Vannacht trekt de regen via het noorden de regio uit en klaart het weer op. De temperatuur zakt naar ongeveer 19 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden.

Morgen bevinden we ons opnieuw in de warme lucht. De temperatuur loopt op naar waarden tussen de 27 en lokaal 29 graden. Verder schijnt de zon en trekken er velden hoge sluierwolken over. Er waait een overwegend matige zuidenwind. Mogelijk dat er in de avond of in de nacht naar vrijdag een lokale onweersbui valt.

Vooruitzichten

Vanaf vrijdag is het licht wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar elke dag is er ook kans op een aantal buien. De temperatuur gaat vanaf komend weekend voelbaar omlaag. Op zondag komt het kwik op maximaal 20 graden uit. Normaal is het de laatste tien dagen van augustus 22 graden.